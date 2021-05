Вулканите на Марс може да са все още активни

Доказателствата за неотдавнашната вулканична активност на Марс показват, че изригвания са могли да се случат през последните 50 000 години, се казва в доклад на изследователя от Планетарния научен институт Дейвид Хорват.

Повечето вулканизми на Червената планета са възникнали между 3 и 4 милиарда години, като по-малки изригвания в изолирани местности продължават може би преди 3 милиона години. Но досега нямаше доказателства, които да показват дали Марс все още може да е вулканично активен.

Използвайки данни от сателити, обикалящи около Марс, изследователският екип откри доказателства за изригване в регион, наречен Elysium Planitia, който e най-младото известно вулканично изригване на Марс, каза Хорват, водещ автор на „Доказателства за геоложки скорошен експлозивен вулканизъм в Elysium Planitia, Марс".

"Това може да е най-младото вулканично находище, документирано досега на Марс. Ако трябваше да компресираме геоложката история на Марс в един ден, то щеше да се случи в последната секунда", каза Хорват.

По-голямата част от вулканизма в района на Elysium Planitia и другаде на Марс се състои от лава, течаща на повърхността, въпреки че има многобройни примери за експлозивен вулканизъм на Марс. Този депозит обаче изглежда различен. "Той застъпва околните потоци от лава и изглежда е сравнително свежо находище от пепел и скали, представляващо различен стил и период на изригване от досега идентифицираните пирокластични характеристики", каза Хорват. "Това изригване може да е изхвърлило пепел на 10 километра в атмосферата на Марс, но вероятно е било последно издихание с изригнат материал. Elysium Planitia е домакин на едни от най-младите вулканизми на Марс, датиращи преди около 3 милиона години, така че не е съвсем неочаквано. Възможно е тези видове отлагания да са по-често срещани, но да са ерозирали или заровени."

Мястото на неотдавнашното изригване е на около 1600 километра от спускаемия апарат InSight на НАСА, който изучава тектоничната активност на Марс от 2018 г. Две марсотресения са локализирани в района около Cerberus Fossae и неотдавнашно изследване предполага възможността това да се дължи на движение на магмата в дълбочина.



"Младата епоха на това находище абсолютно увеличава възможността все още да има вулканична активност на Марс и е интригуващо, че скорошните земетръси, открити от мисията InSight, идват от Cerberus Fossae", каза Хорват. "Въпреки това поддържането на магма близо до повърхността на Марс толкова късно в историята на Марс, без свързани потоци от лава, е трудно и по този начин вероятно има по-дълбок магматичен източник за създаването на това изригване."

Вулканично находище като това също увеличава възможността за условия на обитаване в близката повърхност на Марс в най-новата история, казва Хорват. "Взаимодействието на възходящата магма и ледения субстрат на този регион може да е осигурило благоприятни условия за микробен живот сравнително наскоро и повишава възможността за съществуващ живот в този регион."

David G. Horvath et al. Evidence for geologically recent explosive volcanism in Elysium Planitia, Mars, Icarus (2021). DOI: 10.1016/j.icarus.2021.114499