"Валериан" на Люк Бесон по eTV

Гледайте "Валериан" (Valerian and the City of a Thousand Planets) на 2 май по eTV.

В тази съвременна, уникална и епична научнофантастична сага участват Риана, Дейн ДеХаан, Кара Делевин, Клайв Оуен, Итън Хоук, Джон Гудман, Хърби Хенкок, Крис Ву.

Действието се развива през 28 век. Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелайн (Кара Делевин) са специални агенти за правителството на човешките територии, натоварени с поддържането на реда в цялата вселена.

Съгласно директива от Командира (Клайв Оуен), Валериан и Лорелайн тръгват на мисия за междугалактическия град Алфа, все по-разрастващ се метрополис, в който живеят хиляди различни видове от всички краища на Вселената. Седемнайсетте милиона жители на Алфа са се сближили с времето, а техните таланти, технологии и ресурси са обединени за доброто на всички. За съжаление, в действителност не всички преследват същите цели, действат и невидими сили, които поставят нашата раса в голяма опасност.

Люк Бесон е сценарист и режисьор на "Валериан", а сюжетът се базира на култовия комикс за Валериан и Лорелайн.