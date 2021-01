Гарт Брукс, Лейди Гага и Дженифър Лопес ще пеят при встъпването в длъжност на Джо Байдън

Гарт Брукс ще е сред звездите, които ще пеят за встъпването в длъжност на новоизбрания президент на САЩ Джо Байдън, съобщи асошиейтед прес.

"Това е голям ден за нас", каза суперзвездата на кънтри музиката на виртуална пресконференция в навечерието на церемонията. "Това не е политическо изявление, а изявление за единство", каза той.

Брукс, който заедно с Лейди Гага и Дженифър Лопес ще участва в концерта, пя и на тържеството за встъпването в длъжност на президента на САЩ Барак Обама през 2009 г. Той отклони покана да пее на церемонията по встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп през 2017 г., като каза, че вече има други ангажименти.

Брукс е поканен от бъдещата първа дама Джил Байдън. Той се познава със семейство Байдън повече от десетилетие, от времето, когато Байдън е вицепрезидент на Обама.

Певецът ще се изяви на концерта соло и намекна, че ще изпълни кавъри на известни чуждестранни композитори. Той каза също, че няма намерение да пее социално ангажираната "We Shall Be Free'', която изпълни на церемонията по встъпването в длъжност на Обама.

Рок група "Ню радикалс" се събира след 22 години, за да пее на церемонията по встъпването в длъжност на Джо Байдън, съобщиха междувременно АФП и "Венити феър".

Алтернативната рок банда издаде само един албум, но парчето "You Get What You Give" от него е изключително популярно и се превърна в един от най-въздействащите поп химни на последните десетилетия. Парчето и групата са любими на съпруга на бъдещата вицепрезидента Камала Харис и на покойния вече син на Джо Байдън - Бо Байдън, който бе главен прокурор на Делауер и почина от рак през 2015 г. В автобиографичната си книга "Обещай ми, татко" от 2017 г. Джо Байдън писа, че песента на "Ню радикалс" се е превърнала в химн на семейството по време на боледуването на Бо Байдън.

Песента прозвуча и по време на предизборната кампания на Камала Харис по избор на съпруга й Дъг Емхоф.