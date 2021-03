Под леда в Гренландия откриха гора

Когато изследвали на проби, взети под леда в Гренландия на дълбочина 1,5 км, учени с изненада открили клони и листа вместо пясък и камъни.

Както се оказва, сравнително наскоро най-големият остров на Земята е бил без ледена покривка и по повърхността му зеленеела гора, според проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Революционните" проби били взети през 1966 г., когато учени от американската армия пробиват леда в Гренландия. Те били забравени, докато през 2019 г. учени от университета във Върмонт решили да проверят старите "запаси" във фризера.

Под микроскоп билое установено, че образците съдържат забележително добре запазени фрагменти от клони и листа. Това предполага, че в даден момент от времето между заледяванията през последните милиони години Гренландия е била напълно без лед.

"Ледените покривки са склонни да се рушат и унищожават всичко по пътя си", казва Андрю Краист, един от авторите на изследването. "Но ние открихме перфектно запазени крехки растителни структури. Това са вкаменелости, но изглеждат сякаш са замръзнали едва вчера. Това е капсула на времето, която показва какво е растяло в Гренландия".

Неочакваната находка е важна не само за разбирането на миналото на Земята. Гренландските ледници, които се топят с рекордни темпове поради глобалното затопляне, съдържат достатъчно вода, за да повишат глобалните нива на морето с около 1,3 метра. Разбирането как този лед е изчезвал в миналото ще помогне за по-доброто прогнозиране на изменението на климата през следващите 50 години, казват изследователите.