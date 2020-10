"За всички създания – големи и малки" с премиера по Epic Drama

Станалите класика мемоари на Джеймс Хериот за Йоркширския ветеринар биват адаптирани в носталгично забавна нова ТВ версия на емблематичната британска драма. „Всички създания – големи и малки“ ще дебютира по Epic Drama в цяла Централна и източна Европа в неделя, 1 ноември, от 19:45. Успешната поредица в седем части се превърна в най-рейтинговия сериал и английска драма №1 по Channel 5 във Великобритания.

„Всички създания – големи и малки“ проследява неволите на млад ветеринар в Северна Англия от 1930-те. Току що излязъл от ветеринарния колеж в Глазгоу, Джеймс Хериот (в ролята дебютант - шотландецът Nicholas Ralph) следва мечтата си да стане ветеринар във великолепните, извадени като от картичка Йоркшир Дейлс. Скоро той открива, че да лекуваш животните всъщност значи да лекуваш стопаните им и не е никак лесно да се харесаш на фермерите от Дейлс.

В Скелдейл Хаус, Джеймс се запознава с новото си дисфункционално семейство – хаотичния и разпилян началник Зигфрид Фарнън (в ролята Samuel West, Howards End, Notting Hill), вироглавия му по-млад брат Тристан (Callum Woodhouse) и умелата домакиня Госпожа Хол (актрисата Anna Madeley, In Bruges, The Crown), която всъщност командва парада. Когато дъщерята на независим фермер и местна красавица, Хелън Алдерсън (в ролята Rachel Shenton, Оскар 2018 за късометражния The Silent Child) привлича вниманието му, Джеймс намира още една, по-трайна причина да остане в Дейлс.

Премиерата тази година на тази очароваща нова поредица съвпада с 50-годишнината от първото издание на книгите през 1970-те. От тогава насам, мемоарите на Джеймс Хериот са продадени в над 60 млн копия и са покорили поколения любители на животни по целия свят в продължение на половин век. Между 1978 и 1990 г. по ВВС тече класическа ТВ екранизация.

„Всички създания – големи и малки“ е превърната и в пълнометражен филм през 1975 г., в който играе Антъни Хопкинс.

В новата екранизация по Epic Drama ще видим също Diana Rigg (Лейди Олена Тайрел, Game of Thrones) като госпожа Пъмфри, ексцентрична притежателка на разглезения пекинез Трики Уу; както и Matthew Lewis (Harry Potter) като Хю Хълтън, богат собственик на земя и съперник на Джеймс за сърцето на Хелън.

С дебют в неделя от 19:45 часа по Epic Drama „Всички създания – големи и малки“ е забавна и затрогваща нова ТВ адаптация със стопляща сърцето история за решимост, любов и приятелство – от един от най-обичаните автори на Великобритания.