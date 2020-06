Рок комикс на култов албум на Genesis (видео)

Младият архитект и артист Натаниел Барлам е избрал да илюстрира класическия рок и прави това от години. Неговите "Музикални комикси" са точно това, което означава заглавието - класически рок парчета, комбинирани във комикс, който представя текста. Невероятно е като идея и сигурно е и уникално. Виждали сме анимирани клипове на рок групи, но комиксът е друг жанр. Работата на Натаниел Барлам получава признание в Classic Rock Magazine и множество онлайн публикации, а комиксите на Джони Мичъл са представени на нейния официален уебсайт и споделени на страницата ѝ във Facebook.

Натаниел има страница в Patreon и цени много всяко дарение там, дори и един долар месечно. Дарителите получават достъп до текущата му работа, могат да участват в анкети, с помощта на които той избира нови песни за илюстриране. Но в неговото начинание очевидно става дума повече за любов към рока и идеите в него, отколкото за пари. Всички завършени музикални комикси могат да бъдат намерени безплатно в канала му в YouTube. Един от тях е The Lamb Lies Down on Broadway на Genesis.

The Lamb Lies Down on Broadway е шестият студиен албум на английската прогресив рок група Genesis от 1974 г.. Албумът е култов, макар отначало да получава противоречиви отзиви. Достига 10 позиция в британската класация за албуми и става № 41 на Billboard 200. В турнето си през 1974-75 година Genesis изпълняват целия албум в 102 концерта. Към 1990 година са продадени над половин милион копия на този двоен албум, което му осигурява статус Gold от Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка.

Това е и последният албум на Genesis с фронтмена Питър Габриел преди да напусне групата през 1975 г. Той настоявал да напише всички текстове, но временно напуска групата, за да работи с филмовия продуцент Уилям Фридкин (което не довело до нищо и Питър Габриел се завръща към албума) и създава напрежение в останалата част от групата.

The Lamb Lies Down on Broadway разказва историята на Раел, пуерторикански младеж от Ню Йорк, който се впуска в пътешествие за самооткриване и по пътя си среща странни инциденти и герои. Комикса Натаниел Бардам създава между април 2017 г. и декември 2019 г. с прекъсвания в работата по него.