Поглъщаме пластмаса, равняваща се на една кредитна карта, на седмица

Манго енд Айше уонтед ту хеф сом kеш. Манго видял шахта. Манго Logging то шахта... Logging... Logging... Wrong Username.

- Айше ела тука - сейд Манго.

- Йес Манго.

- Го ту лог ин дъ шахта.

Айше Logging to шахта. Logging... Logging... Password and Username аccepted. You are now recognized.

Айше searching Жица. Searching... Searching... No results found!

- Манго, folder is empty! - сейд Айше.

- ОК, Айше. Next шахта.

Logging... Logging... Username and password accepted. You аre now recognized! Serching Жица. Searching... Searching... 2 results found!

Please Choose:

Choice 1 - Медна жица

Choice 2 - Телефонен кабел

- Айше Натсни едницата ма! - сейд Манго.

- OK.

Transfer started. 3%... 24%... 55%... 80%... 99%... 00%. Download finished!

- Манго, с колко дърпаш жицата, бе? - сейд Айше.

- С ромска стъпка в 2 секунди.

Айше logging out... Logiing оut... ERROR. You are detected by NSBOP!