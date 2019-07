Милион щурмуват Зона 51. Не могат да ги спрат да видят извънземните

Фейсбук събитие, обявено като "Storm Area 51, They Can't Stop All of Us" (Щурмуваме Зона 51, не могат да спрат всички ни) е събрало 1 милион участници и още близо 900 хиляди заинтересовани. Имайки предвид бързия ръст на записаните участници, на 20 септември по изгрев слънце тази година там може да се окаже много голяма компания от търсачи на НЛО.

Милионната армия от търсачи на извънземни ще се срещне близо до най-секретната военновъздушна база между 3 и 6 сутринта на 20 септември.

"Всички ще се срещнем в туристическата атракция на Център 51 Alien Center и ще координираме влизането ни. Ако бягаме наруто, можем да се движим по-бързо от куршумите. Да ги видим извънземните." обясняват накратко организаторите.

Това събитие, разбира се, е шега (моля, не нападайте тази или друга военна база). "Мама каза, че не мога да отида в Зона 51, защото не е говорила в родителите на извънземните", четем в дискусията. Но друг ентусиазиран участник вече е направил схема на щурма. От милион участници може да има по един от всеки вид, нали.

Зона 51 е голям участък от пустинята на около 129 километра северозападно от Лас Вегас. Това е най-секретно военно съоръжение, защитено от огради, радари и силно въоръжени облечени в камуфлажи здравеняци в бели камиони. След повече от 60 години основната цел на базата остава класифицирана и нейните основания са ограничени до обществеността, цялата секретност разпалва от десетилетия интереса на всякакви конспиративни теоретици.

Едно отнещата, които все пак се знаят за базата е, че тя е огромна, с площ 1,2 милиона хектара и 12 950 кв. км ограничено въздушно пространство. Официално базата е част от тестовата и тренировъчна верига Невада (NTTR), която е свързана с военновъздушната база Нелис. Според американските ВВС това е най-голямото комбинирано въздушно и наземно пространство за военни операции в мирно време.

От създаването ѝ през 1955 г., Зона 51 е била домакин на стотици тестове на ядрени оръжия и служи като място за обучение и тестване за , всякакъв вид секретни самолети, припомня CNET. Най-популярната конспиративна теория за базата е, че един от тези самолети може да е извънземната летяща чиния, която се разбила в Розуел, Ню Мексико в края на 40-те години.

Американските военни твърдят, че загадъчният обект е метеорологичен балон, а доклад на военновъздушните сили от 1994 г. потвърждава, че това е вярно, макар в него да става дума за балон, предназначен за откриване на ядрени отпадъци. Теоретиците на конспирацията обаче настояват, че останките всъщност са извънземен космически кораб, който впоследствие е бил транспортиран до Зона 51, за да бъде разглобен, изучен и отново сглобен. Тази теория набра сила през 80-те години на миналия век, когато човек, който твърди, че е работил в Зона 51, казал на медиите, че е виждал учени да реконструират извънземни чинии.

Оказало се, че този човек излъгал и никога не е стъпвал в базата, но историите му привлекли достатъчно внимание. Така Зона 51 се сдобила с репутация на зловещото място в пустинята, където учените могат да се занимават с извънземни. Последвалите тестове на експериментални най-секретни самолети в базата само засилили тази репутация.

Привлекателността на тайнствената пустинна база е неоспорима. И така, какво ще стане, ако се опитате да навлезете в Зона 51 и да разкриете извънземните тайни в нея? Като за начало, вероятно ще бъдете спрени от въоръжената охрана в камуфлажно облекло, като двамата безстрашни авантюристи през 2016 г., които опитали да вкарат камера през задната порта на базата.

Според табелите около базата, на "камуфлажните униформени" е позволено да поздравяват нарушителите с откриване на огън. Но ако може да се съди по десегашните опити, нарушителите по-скоро се посрещат със солидна глоба и се дават на съд. Когато един SUV, пълен с туристи, случайно преминал в ограничената зона на базата преди няколко години, шофьорът и четиримата пътници бяха глобени 650 долара и обвинени. На пътниците в крайна сметка снеха обвиненията, но шофьорът трябваше да плати и му бе забранено да води турове в района за няколко години.

Така завършват опитите да се разкрие истината за Зона 51. Досега. Какво ли ще е ако милион (че и повече) участници във фейсбук събитие се явят там в 3 сутринта? За съжаление това няма да се случи, събитието не е истинско. За щастие, то показа колко единен е интернет около ключовия въпрос на нашето време в Twitter, Facebook и Reddit.

Бел. ред. Наруто бягането идва от главния герой в едноименното аниме Наруто и можете да го видите по-долу. Това е то. След десетилетия мистерия, човечеството включва Наруто към разгадаването на извънземния живот.