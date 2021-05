„Престъплението на века“ на HBO разследва индустрия за милиарди долари

„Престъплението на века“ - документален филм в две части, оригинална продукция на HBO, търси доказателства за връзката между фармацевтичните компании, политическия елит и правителствата, които да докажат целенасоченото стимулиране на употребата на синтетични опиоиди*.

Режисиран от носителят на Emmy® и Оскар® Алекс Гибни („Създателката: За кръв в Силициевата долина“ на HBO и „Going Clear: Scientology & the Prison of Belief“) и в сътрудничество с The Washington Post, „Престъплението на века“ е изгарящ обвинителен акт към големите фармацевтични компании и политическите оперативни и правителствени разпоредби, които позволяват свръхпроизводство, безразсъдно разпространение и злоупотреба със синтетични опиоиди. И двете части на разследващия документален филм на HBO вече са достъпни в стрийминг платформата HBO GO.

Филмът изследва произхода, мащаба и последиците от една от най-опустошителните трагедии в общественото здраве на нашето време, разкривайки, че фармацевтичната опиатна епидемия в Америка не е криза на общественото здраве, появила се от нищото. Само от началото на века има половин милион смъртни случая от свръхдози с легално предписани опиоиди.

С помощта на доверени източници, вътрешни лица, новоизтекли документи, ексклузивни интервюта и достъп до разследвания и с участието на експерти от медицински специалисти, журналисти, бивши и настоящи държавни агенти, адвокати и търговски представители на фармацевтични продукти, както и отрезвяващи свидетелства от жертви на опиатна зависимост, филмът на Гибни и HBO поставя въпроса, че фармацевтичните компании всъщност са до голяма степен отговорни за развитието на самата криза, от която печелят, в размер на милиарди долари ... и стотици хиляди животи.



Част първа от документалния филм се фокусира върху това как компанията Purdue Pharma е работила в тясно сътрудничество с Американската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA), за да може високодоходното им обезболяващо да получи одобрение за по-широко използване. В кампанията има подчертаване на неговата безопасност без достатъчно доказателства и провеждане на масова комуникация за предефиниране на болката и как да я лекуваме. Когато правителствените регулатори и служителите на Министерството на правосъдието се опитват да прекратят неправомерните действия, Purdue Pharma и огромни дистрибутори на опиатни лекарства като Cardinal-Health, покриват случаи с негативни резултати, скривайки детайлните отчети за пост ефектите. Десетки хиляди хора се поддават на опиатна зависимост, изградена от легалния бизнеса с опиати, това се превръща в престъплението на века, а пазарът, който ОксиКонтин (OxyContin) отваря, проправи пътя за още по-смъртоносни лекарства с рецепта.

Първата част на „Престъплението на века“ представя Патрик Раддън Кийф; опиоидния специалист д-р Андрю Колодни; Марк Рос - бивш търговски представител на Purdue; д-р Ан Лембке - специалист по пристрастяване в Станфорд; д-р Лин Уебстър - основател на клиника; Рой Босли, чиято съпруга почива от предозиране с опиоиди; Бари Майер - автор и репортер на NY Times; д-р Арт Ван Зи - лекар; Пол Пелетие - бивш служител на Министерството на правосъдието в Щатите и Жил Сартин – спешен медик.



Част втора от „Престъплението на века“ осветява масовия маркетинг на синтетичния опиоид фентанил (обезболяващ и наркотичен аналгетик, заместващ хероина) и изследва връзките между производителите на лекарства и правителствената политика. Докато тихата опиатна епидемия в Америка убива 40 души на ден, Insys Therapeutics, нов производител на опиоиди на база фентанил, продължи да подкупва лекарите, за да ги предписват. Представя се схема за измама на застрахователните компании, измамни маркетингови тактики и законодатели, които работят за подкопаване на правоприлагащите органи и затварят очите си за последиците от сложната мрежа, която доставя милиарди опиоиди хапчета из страната.

С преплитане на истории за лични трагедии на оцелели и членове на семейства на жертви на опиоиди с хронологията на корпоративната алчност и злоупотреби, част втора от „Престъплението на века“ включва разкрития от бившия агент на Администрация за борба с наркотиците на Съединените щати (DEA) Джо Ранацизи; бившият адвокат на DEA Джонатан Новак; Репортерите на Washington Post Сари Хорвиц, Скот Хигам и Лени Бърнстейн; помощник на американските адвокати в Масачузетс Дейвид Лазарус, Натаниел Йегър и Фред Уишак; специален агент по разследванията на националната сигурност Ед Бърн; постоянен агент, отговарящ за офиса Lubbock на DEA Уил Кимбъл; бивш вице президент по продажбите в Insys Алек Бурлаков; бивш регионален мениджър продажби на Insys Сънрайс Лий; и дилърът на фентанил Калеб Лание. Техните истории формират по-голямата картина за шокираща корупция.



Предлагайки изключителен достъп до ексклузивни видеоклипове, свидетели и следователи, „Престъплението на века“ включва невиждани фирмени видеоклипове от Purdue Pharma и Insys Therapeutics, интервюта с бивши вътрешни лица и служители на DEA, включително Джо Ранацизи, който е водил големи разследвания на сложни фармацевтични мрежи, както и ексклузивни интервюта с бивши търговски представители във фармацията, които обсъждат подробно неетичните и незаконни практики на подкупване на лекари и насърчаването им да предписват високи дози опиоиди. В двете части са представени и изтекли документи на Министерството на правосъдието, показващи подробни твърдения за измами, конспирации и злоупотреби от Purdue, включително неправилни контакти с медицински служител на FDA (по-късно нает от Purdue), който е бил част от процеса на одобрение от FDA за OxyContin.

Филмът дава и достъп до наградените журналисти на The Washington Post и техните разследващи репортажи за произхода и еволюцията на опиоидната криза, които разкриват изумителни данни, като например факта, че над 100 милиарда дози оксикодон и хидрокодон са доставени в Щатите от 2006 г. до 2014 г.



„Престъплението на века“ е продукция на HBO Documentary Films и Jigsaw Production съвместно с The Washington Post и Storied Media Group, по сценарий и режисура на Алекс Гибни. Продуценти са Алекс Гибни, Сара Дауланд и Светлана Зил. Изпълнителни продуценти са Стейси Офман, Ричард Перело, Тод Хофман и Аарон Фишман. А от страна на HBO - старши продуцент, Тина Нгуен и изпълнителни продуценти, Нанси Абрахам и Лиза Хелър.

* Опиоидите са лекарствени вещества, предписвани от лекар и предвидени да се използват за кратък период от време като средство за лечение или облекчаване на симптоми. Употребата им в почти всички случаи се назначава от специалист, за точно определен период от време и строга схема за прием. Предписват се в случаи, в които обикновените обезболяващи като аспирин, ибупрофен и парацетамол и др. нямат ефект. Групата на опиоидите включва полусинтетични и синтетични вещества, сходна по структура с опиатите – хероин, оксикодон, фентанил, мепиридин (демерол) и др. Опиоидите преминават през същия метаболизъм в човешкото тяло, както и опиатите, но се различават по тяхната скорост на абсорбция и разтворимост в мастните тъкани. Опиатите и опиоидите имитират действието на обезболяващите химични вещества, които се произвеждат естествено в човешкия мозък – ендорфините. Източник: www.drugsinfo-bg.org