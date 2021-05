The Offspring издадоха лирик видео към песента си "Army of One", която е изключена от албума им новия им Let The Bad Times Roll. Албумът излезе в средата на април тази година, след 9-годишно затишие. Последният албум на групата излезе през 2012 - Days Go By.

Offspring ще имат турне във Великобритания и Ирландия по-късно тази година.