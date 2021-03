Sons Of The East направиха клип с кадри от фенове от 30 страни по света

За да направят клипа на своята песен австралийското инди-фолк трио Sons Of The East се обърнали към своите фенове и ги помолили да ни покажат какъв е животът в техния край на света.

В резултат официалният клип на песента им On My Way е създаден от над 500 видеа, изпратени от 30 различни страни. Така е, когато имаш фенове по целия свят.

От групата са безкрайно благодарни на всички, които са им изпратили кадри и се надяват клипът да донесе радост на всеки, който го гледа. И защо не, толкова различни хора са споделили толкова чудесни и жизнерадостни мигове от живота в различни краища на планетата. Така е, когато имаш чудесни и жизнерадостни фенове.