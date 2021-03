Чуйте българската песен за Евровизия 2021

Виктория Георгиева ще представи България на Евровизия 2021 с песента "Growing Up is Getting Old".

Песента е от дебютния албум на Виктория "A little dramatic", останалите песни от който също бяха потенциален избор за конкурса.

"Growing Up is Getting Old" се е харесала най-много на международните журита, в които участие са взели музикални редактори, изпълнители, телевизионни и музикални продуценти от европейски държави. Така казват от екипа на изпълнителката.

Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18, 20 и 22 май.

Виктория представи избраната песен и албума в концерт на YouTube канала си, който можете да видите по-долу.