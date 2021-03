"Хей Джуд" - историята на най-сърдечния шедьовър на Бийтълс

Най-големият хит на групата е почит към всичко, което членовете й обичат и уважават един за друг

"Хей Джуд" обобщава бурното лято на "Бийтълс" през 1968 г. - почит към тяхното приятелство, точно в момента, в който то започва да се пропуква. Сингълът чупи рекорди веднага след като го пускат на 26 август същата година - най-големият им хит, оглавявайки класациите на САЩ в продължение на девет седмици. Това са „Бийтълс“ - топли, приятелски настроени и сърдечни. Джон, Пол, Джордж и Ринго звучат напълно синхронизирано, и все пак това е песен, родена от конфликт. Никой не знаеше, че се разпадат - всъщност “Hey Jude” излезе четири дни след като Ринго официално напусна групата, прекъсвайки сесиите на White Album. Пол е писал текста по време на развода на Джон, за да развесели петгодишния син на приятеля си. Както Джулиан Ленън си спомня, „Той просто се опитваше да утеши мен и майка ми.“ Оттогава светът се утешава от „Hey Jude“.

Това е една от малкото песни на Бийтълс за разговор между мъже - и като “She Loves You” е разговор, при който единият приятел настоява другия да постъпи спрямо жена. (Нито Пол, нито Джон наистина се интересуваха от това, което мъжете трябва да кажат за каквото и да било - това беше една от най-дълбоките им духовни връзки.) Джордж Мартин бе разтревожен, че радиото няма да пусне седем-минутен сингъл. Отговорът на Джон бе: „Ще го направят, ако сме ние.“ Класическо изявление на легендарната арогантност на Бийтълс - въпреки това думата „ние“ наистина изскача от този ред. „Хей Джуд“ е звукът на момчетата, които работят усилено, за да уловят това усещане за „нас“, което не идва лесно.

Още през май, Джон и Пол се появиха изненадващо в The Tonight Show, по време на кратко пътуване в Ню Йорк. Интервюто беше фиаско - гост-домакинът Джо Гарагиола почти нямаше представа кои са те. Но има разкриващ момент, около четири минути в наистина болезнен непринуден разговор. Гарагиола пита: „Четиримата, наистина ли сте толкова близки?“ Пол и Джон казват едновременно „да“ - Пол го казва два пъти, докато Джон добавя: „Знаете, ние сме добри приятели.“ За тях това е очевидно. Но само няколко седмици по-късно Джон бе разбил брака си, семейството си, всеки детайл от живота си. Те никога повече няма да имат прост отговор на този въпрос.

Оттам идва „Хей Джуд“. Това е момент на приятелство, което Бийтълс трябваше да спечелят, след десетилетие, когато тази връзка беше най-надеждната константа в живота им. До пролетта на 1968 г. Джон, Пол, Джордж и Ринго бяха четирима приятели, които искаха да прекарват колкото се може повече време заедно, дори когато не работеха. Джон бе този, който зависи най-много от останалите трима емоционално. Рядко говореше с някой извън групата. Както той казва през 1967 г., „Разбираме се. Няма значение за останалото. " Но веднага след това посещение в Ню Йорк, Джон направи няколко драстични промени - тръгвайки си от жена си и детето си, сутринта след първата си вечер с Йоко Оно. (Синтия влезе в кухнята и завари двамата да закусват. Добро утро - добро утро.) Останалите вече не го виждаха без Йоко наоколо, дори в студиото. Приемът на наркотици ескалира. Тази птица бе отлетяла.

Както всички останали, Пол беше заслепен от внезапните промени у Джон и „Хей Джуд“ бе неговият пряк отговор. Той го композира в главата си, докато караше Aston Martin-а си, за да посети Синтия и Джулиан в къщата им в Уейбридж, където бе свикнал да се присъединява към партньора си за следобедни писателски сесии. Донесе на Синтия червена роза. Никой друг от лагера на Бийтълс не й говореше. Но както Пол разсъждаваше, „Ние бяхме много добри приятели от милиони години и мислех, че за тях ще е прекалено изведнъж да станат персона нон грата и да излязат от живота ми.“ Той пристигна с мелодия, която изпя на Джулиан, който беше само на пет. Това е само едно от безбройните странни неща в тази песен - невъзможно е да си представим която и да е друга рок звезда от 60-те години да избере да прекара почивния си ден по този начин, посещавайки изоставената съпруга и дете приятеля си. Но това е само още повече доказателство, че има само един-единствен Пол Маккартни.

Пол бе свикнал да фантазира песни по пътя към Уейбридж (“Eight Days a Week”, “Drive My Car”, “Paperback Writer”) , но този повод беше различен. Както той си спомня в биографията си, „Започнах с идеята:

Hey Jules, (което беше за Джулиан) don't make it bad.

Take a sad song and make it better.

Ето, опитайте се да се справите с това ужасно нещо. Знаех, че няма да му е лесно. Винаги ми е жал за децата при разводи."

Пол познаваше болката от загубата на родител като малко момче. "Той му беше като чичо", спомня си Джон години по-късно. „Пол винаги беше добър с децата.“ Обратно в Лондон, на пианото в своята ергенска квартира в Cavendish Avenue, Пол изпълнява песента пред Джон и Йоко. Когато стигна до реда " The movement you need is on your shoulder" (Ритъмът, от който се нуждаете, е на рамото ви), той им казва: „Ще го променя, малко е мръснишко“, Джон отговаря: „Това е най-добрият ред в текста!“ Джон чува тази нова мелодия, докато Пол го приветства в романса си с Йоко. „Приех го много лично“, каза Джон пред „Ролинг Стоун“ през 1968 г. „А, това съм аз “, казах аз. „Аз съм.“ Той казва: „Не, това съм аз.“ Казах: „Провери. Ние преживяваме същото. Така че сме всички ние."

През годините, Джон никога не криеше възхищението си от „Хей Джуд“. „Винаги съм я слушал като песен за мен“, казва той на Дейвид Шеф през 1980 г., малко преди смъртта си. „Думите „излез и я вземи“- Пол подсъзнателно казваше: „Давай, остави ме.“ На съзнателно ниво той не искаше да продължа напред. Ангелът в него казваше: „Бъди благословен.“ Дяволът в него изобщо не го харесваше, защото не искаше да загуби партньора си. "Пол преживяваше собствения си смут, разделяйки се с годеницата Джейн Ашър. Не можеше да спре да мисли за онази жена, която бе срещнал по време на посещение в Ню Йорк през май - американски фотограф на име Линда Ийстман. През септември той й се обади и я покани в Лондон. Те останаха неразделни през следващите 30 години, докато тя почина от рак през 1998 г. И двамата с Джон бяха намерили своя „някой, с когото да изпълняват“ - жени, за които не само се ожениха, но и си сътрудничиха в музикално отношение.

„Hey Jude“ не бе лесно да се запише - първият път, когато се пробваха, Пол и Джордж имаха яростен спор заради китарната част. Когато изрязаха финалната част на 31 юли, Пол започна, без за да забележи, че няма никой на барабаните. Ринго беше в банята. „Хей, Джуд“ продължава часове преди да се включат барабаните и изведнъж усетих, че Ринго минава на пръсти зад гърба ми доста бързо, опитвайки се да стигне до барабаните. И точно когато ги стигна - бум бум бум, времето му беше абсолютно безупречно." (Ринго влиза на 50-тата секунда.)

Пол прие ситуацията като добра поличба. „Когато тези неща се случат, има малко смях и изведнъж - ето това е!" Пол бе прав - това беше дубълът, версията, която чувате на готовия запис. Най-големият хит на "Бийтълс" е този, който те започнаха да свирят, докато Ринго беше в банята. Има още нещо, което чувате в „Хей, Джуд“, ако слушате отблизо - когато стартира последният стих, на реда „В момента, в който я пуснете под кожата си“, Пол пропуска реплика и мърмори: „Уау, по дяволите! ” Те направиха всичко възможно, за да го скрият, смесвайки го възможно най-ниско, но можете да го чуете в точката 2:58 - но все пак се появява като развълнувана закачка на Бийтълс, момчетата си викат взаимно в разгара на правенето на музика . Пол свири на най-известното пиано в историята на рокендрола - Bechstein в лондонското студио Trident. Чували сте същото това пиано в безброй песни - на него Фреди Меркюри свири в „Бохемска рапсодия“, Елтън Джон свири в „Левон“, Рик Уейкман свири в „Живот на Марс?“, но Пол извлича свой собствен звук от него.

Те направиха видео на 4 септември, известният клип, където публиката се събира около пианото, за да пее. Това беше своеобразно събиране: завръщането на Ринго. След като напусна на 22 август, той избяга в Средиземноморието, скривайки се със семейството си на яхтата на Peter Sellers, докато момчетата го издириха и го засипаха с телеграми, в които се казваше: „Ти си най-добрият барабанист в света“. Той се присъедини навреме за видеозаснемането; на следващия ден той се върна да работи по White Album на Abbey Road.

Ако искате да докажете, че Ринго наистина е бил „най-добрият барабанист в света“, не бихте могли да оглавите „Хей Джуд“ като изложба А. Неговите изпълнения са сърцето на песента. Както той веднъж каза, „Имам само едно правило и това е винаги игра с певеца.“ Пол, Джон и Джордж направиха най-красноречивото си мислене на глас, като Ринго осигури импулса.

„Hey, Jude“ нямаше да се получи без него, основната причина, поради която кавър-версиите изглеждат вяли.

Синтия и Джулиан си помислиха, че „Hey Jude“ е за тях. Джон я чу като балада за Джон и Йоко. Но нито една от страните не сбърка - безброй хора по света са чували тази проповед да им говори.

„Ритъмът, от който се нуждаете, е на рамото ви“ - Джон беше толкова прав по отношение на този ред и както казва Пол, той мисли за Джон всеки път, когато пее тази партия. „Хей Джуд“ е почит към всичко, което Бийтълс обичаха и уважаваха най-много един за друг. Дори Джордж, който играе най-нископрофилната роля в тази песен, наклони шапката си с на-на-на-на финала на „Не е ли жалко“, който можете да чуете като злобна нахална пародия, привързан почит или (най-вероятно) и двете.

Болката в „Хей Джуд“ резонира през 1968 г., в свят, разклатен от войни, бунтове и убийства. И затова звучи навременно, тъй като нашият свят продължава да се охлажда. След повече от 50 години „Хей Джуд“ остава източник на препитание в трудни моменти - момент, в който четирима дългогодишни другари, възрастни с ясни очи, вече оглеждат всичко, което е счупено около тях. И все пак те се обединяват, за да вземат една тъжна песен и да я направят по-добра.