Daft Punk се разделиха (видео)

Eлектронното дуо Daft Punk обяви, че прекратява творческата си дейност. Известни с това, че лицата им остават неизвестни зад култовите им шлемове, Том Бангалтер и Ги-Мануел де Омем-Кристо се сбогуваха в същия стил. Те публикуваха осемминутно видео със заглавие Epilogue. То бележи края на 28-годишната им (1993 - 2021 г.) история, създала някои от най-влиятелните изпълнения в жанра.

Групата от Париж създава хитове с корени във френския ъндърграунд. Името им идва от язвителна забележка на критик, който някога нарекъл песните им daft punky thrash (глупав пънкарски шум, глупав безсмислен шум). Тогава те свирели рок. С новото си име започват да изпълняват денс и получават световна слава.

Представител на групата потвърди, че Daft Punk прекратяват съществуването си, без да дава подробности.

Daft Punk имат четири албума - Homework, Discovery, Human After All и Random Access Memories. За последния, издаден през 2013 г. получиха три награди Grammy, за сингъла Get Lucky с Фарел Уилямс - още две.

Известни бяха с това, че не обичаха твърде голямата публичност. Пред "Ролинг стоун" веднъж те казаха: "Не сме изпълнители, не сме модели - няма да е приятно човечеството да види чертите ни, но роботите са вълнуващи за хората."