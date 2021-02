Филмите, които попаднахa в краткия списък за "Оскар" в международната категория

Драмата "Две от нас", избрана да представя Франция в категорията за най-добър международен филм на наградите "Оскар", намери място в краткия списък за отличията, предаде Франс прес.

Тази година Академията за кинематографично изкуство и наука, която присъжда наградите, избра да включи не десет, а 15 продукции в краткия списък за най-добър международен филм. В крайна сметка само пет от тях ще останат в надпреварата, когато на 15 март бъдат обявени номинациите за "Оскар"-ите.

Драмата "Две от нас" на италианския режисьор Филипо Менегети, разказва историята на две пенсионерки, Нина (Барбара Сукова) и Мадлен (Мартин Шевалие), които от десетилетия изживяват своята любовна история - толкова тайна, колкото и страстна. Героините на филма живеят в малък град във Франция, където всички, включително и дъщерята на Мадлен (в ролята Леа Дрюкер), игнорират идилията им, която ще се сблъска с непредвидени трудности.

Сред сериозните конкуренти в категорията е и датската продукция "Още едно" на режисьора Томас Винтерберг с Мадс Микелсен в главната роля на учител, който преминава през всички етапи на пиянството като част от от привидно научен експеримент.

Сред 15-те филма, които попадат в краткия списък за "Оскар" в международната категория, са също "Колектив" (Румъния), "Вече не съм тук" (Мексико), "The Mole Agent" (Чили), "По-добри дни" (Хонконг), "Деца на слънцето" (Иран), "Проклятието на плачещата жена" (Гватемала).

Корейският филм "Минари", който получи спорна номинация за чуждоезичен филм на наградите "Златен глобус", не e избираем в същата категория на "Оскар"-ите. Миналата година приза на американската киноакадемия за най-добър международен филм получи "Паразит". Сатирата на южнокорейснкия режисьор Пон Джун-хо отбеляза исторически "двоен удар", спечелвайки и водещата награда за най-добър филм, припомня Франс прес.

Продукции от Босна и Херцеговина, Чехия, Норвегия, Тунис и Русия също намират място в краткия списък за "Оскар" за най-добър международен филм.

Академията за кинематографично изкуство и наука обяви кратките списъци в девет категории, сред които за най-добър документален филм.

Сред документалните продукции, които имат шанс да получат номинации за "Оскар", са "All In: The Fight for Democracy", "Колектив", "Boys State", "Crip Camp", "Дик Джонсън е мъртъв", "Гунда", " The Mole Agent", "Ловци на трюфели", "Художникът и крадецът", "Добре дошли в Чечня".

Трент Резнър и Атикъс Рос имат шансове да получат по две номинации за "Оскар", след като филмите "Манк" и "За душата" попаднаха в краткия списък в категорията за оригинална музика. Сред потенциалните претенденти са също Емил Мосери за "Минари", Лудвиг Йорансон за "Тенет" и Джеймс Нютън Хауърд за "Новини от света".

В краткия списък в категорията за песен от филм намират място "Turntables" на Джанел Моне от "All In: The Fight for Democracy", "Speak Now" на Лесли Одъм младши от "Една нощ в Маями", "Never Break" на Джон Леджънд от "Giving Voice'", "Fight for You" на Ейч И Ар от "Юда и черният месия".

Останалите категории, за които американската киноакадемия обяви кратки списъци, са за късометражен документален филм, грим и прически, късометражна анимация, късометражен игрален филм и визуални ефекти.

Церемонията за 93-тите награди "Оскар" ще се състои на 25 април, вместо в обичайното си време в края на февруари. Отлагането се наложи заради коронавирусната пандемия, припомнят агенциите.