Премиерите по Epic Drama през февруари

ВАВИЛОН В БЕРЛИН, сезон 3

Премиера: 28 януари

(12x60) AWARD-WINNING – BEST SERIES*

Отново ще видим вече любимите на публиката Фолкер Брух като инспектор Гереон Рат и Лив Лиса Фрис като Шарлоте Ритър. В бурните седмици преди срива на пазара в Черния петък, на тях именно е поверено разследването на насилствената смърт на актрисата Бети Уинтър.

За определени герои обаче тези трудни времена предоставят нови възможности. Докато филмите със звук завладяват големия екран и оставят мнозина без работа, непочтеният арменец се пробва като филмов продуцент.

“Вавилон в Берлин" е на почит сред критиците. Историята, сценографията, актьорският състав, музиката - всички са първокласни. С 13 награди и 11 номинации (засега) от цял свят, определено не бихте желали да го пропуснете.



БЯЛАТА КРАЛИЦА

Премиера: 3 февруари

(8x60)

Годината е 1464 г., преди династията на Тюдорите да управлява Англия. Бушува война за установяването на законния крал - драматичен спор между двете страни на едно семейство - Йорк и Ланкастър.

Младият и привлекателен Едуард IV от Йорк е коронясан като крал на Англия с помощта на майсторските манипулации на лорд Уоруик, но когато Едуард се влюбва в красивата Елизабет Удвил, дъщеря на семейство от среден ранг от Ланкастър, плановете на Уоруик да контролира кралството се провалят.

Свирепа битка с високи залози следва между Елизабет, най-яростната й противничка Маргарет Бофорт и Ан Невил - пионка в играта за власт на баща си, всяка от които се бори за короната.

КРИМИНАЛНИТЕ СЛУЧАИ НА Г-ЦА МАРПЪЛ

Премиера: 6 февруари

(4x120) Exclusive

Присъединете се към г-ца Джейн Марпъл в многобройните й криминални приключения. В първия сезон се запознаваме с непрофесионалната детективка, която живее в спокойното английско селце Сейнт Мери Мийд. Тя има аналитичен ум и сякаш привлича по някакъв начин всички мистериозни престъпления и убийства наоколо. Макар и неохотно, местната полиция скоро открива, че нейните детективски умения могат да са полезни. Г-ца Марпъл разследва мистериозната смърт на непопулярния полковник Протеро, убийство във влак, тяло на млада жена в библиотека и убийство, което още не се е състояло.

Г-ца Джейн Мапръл, известната героиня на Агата Кристи, главно действащо лице в 12 романа, прави своя дебют с Murder at The Vicarage, публикуван през 1930 г. Сладката възрастна жена със страст към градинарството е квинтесенция на английската дама, която живее в тихото селце Сейнт Мери Мийд. Зад тази й външност, обаче, се крие остра като бръснач интуиция за разрешаване на престъпления.

Джералдин Макюън (Vanity Fair, Robin Hood: Prince of Thieves) е в ролята на г-ца Марпъл в първите три сезона. В първия сезон на „Криминалните случаи на г-ца Марпъл“, който дебютира по Epic Drama на 6 февруари, събота, в 22:00 часа – британската актриса се превъплъщава в първата дама на криминалистиката в случаите по книгите The Body in the Library, The Murder at the Vicarage, 4.50 from Paddington и A Murder is Announced.

През 2005 г. Джералдин получава номинация за награда Satellite за изключителната си игра в тези четири филма. Може би най-отличена за ролята си в Oranges Are Not The Only Fruit, за която печели BAFTA през 1991 г., в последната си филмова изява Джералдин, която за съжаление почива през 2015 г., дава гласа си за анимацията Arrietty от 2010 г.

Тя казва: “Що се отнася до г-ца Марпъл, чувствам се сякаш са ми поверили национално съкровище, което се чувствам призвана да пазя, и с което съществременно много се гордея.“

Продуцентът Деймиън Тимър казва: „Голямо щастие беше да се работи с толкова даровити сценаристи по тези адаптации. Докато оставаме напълно верни на духа на книгите, залагаме някои изненадващи елементи, които да държат дори най-закоравелите фенове нащрек. В тези филми се разбира много повече за миналото на г-ца Марпъл, отколкото където и да е другаде.“

„Криминалните случаи на г-ца Марпъл“ са по Epic Drama от 6 февруари, всяка събота в 22:00 часа с повторение в неделя в 6 часа без 5 минути привечер.