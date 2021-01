Тропическият дъждовен пояс се измества заради климатичните промени

Бъдещите климатични промени ще доведат до регионално неравномерно изместване на тропическия дъждовен пояс - тясна лента от обилни валежи близо до екватора, според изследователи от Калифорнийския университет, Ървайн и други институции. Това развитие може да застраши изхранването на милиарди хора.

В проучване, публикувано днес в Nature Climate Change, интердисциплинарният екип от инженери по околната среда, учени на земната система и експерти по науката за данни подчерта, че не всички части на тропиците ще бъдат засегнати еднакво. Например, дъждовният пояс ще се движи на север в части от Източното полукълбо, но ще се движи на юг в районите в Западното полукълбо.

Според проучването изместването на тропическия дъждовен пояс на север над Източна Африка и Индийския океан ще доведе до бъдещо увеличение на климатичния стрес в Югоизточна Африка и Мадагаскар, в допълнение към засилените наводнения в Южна Индия. Изместването на дъждовния пояс на юг над източната част на Тихия океан и Атлантическия океан ще доведе до по-голям стрес от суша в Централна Америка.

"Нашата работа показва, че изменението на климата ще доведе до изместване на тропическия пояс на Земята в противоположни посоки в два надлъжни сектора, които покриват почти две трети от земното кълбо, процес, който ще има каскаден ефект върху наличността на вода и производството на храна по целия свят" , казва водещият автор Антониос Мамалакис, докторант в Департамента по атмосферни науки в Колорадския щатски университет.

Екипът прави тази оценка, като изследва компютърни симулации от 27 най-съвременни климатични модела и измерва реакцията на тропическия дъждовен пояс при бъдещ сценарий, при който емисиите на парникови газове продължават да нарастват до края на текущия век.

Мамалакис казва, че мащабната промяна, открита в неговата работа, е останала скрита в моделите в предишни проучвания, които дават глобална средна стойност на влиянието на изменението на климата върху тропическия дъждовен пояс. Само чрез изолиране на ефекта в зоните на Източното и Западното полукълбо екипът му успява да подчертае драстичните промени, които предстоят през следващите десетилетия.

Изменението на климата води до нагряване на атмосферата с различни количества в Азия и Северния Атлантически океан, обяснява съавторът Джеймс Рандерсън.

"В Азия прогнозираното намаляване на аерозолните емисии, топенето на ледниците в Хималаите и загубата на снежна покривка в северните райони, породени от изменението на климата, ще доведат до нагряване на атмосферата по-бързо, отколкото в други региони", казва той. "Знаем, че дъждовният пояс се измества към това затопляне и че движението му на север в Източното полукълбо е в съответствие с тези очаквани въздействия на изменението на климата."

Отслабването на Гълфстрийм и дълбоководната формация в Северния Атлантик вероятно ще има обратен ефект, причинявайки изместване на юг на тропическия дъждовен пояс в Западното полукълбо.

Проучването комбинира инженерния подход на системно мислене с анализирането на данни и науката за климата, за да разкрие фини и неразпознати досега прояви на глобалното затопляне върху регионалната динамика на валежите и крайностите. Следващата стъпка е да се оценят тези промени като въздействие - наводнения, суши, промяна на инфраструктурата и екосистемите, за да се направлява адаптацията, политиката и управлението.

