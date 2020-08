Вижте кой измести Тейлър Суифт от първото място в класацията (видео)

Деветият албум на група "Бифи Клайро" - "A Celebration of Endings" оглави британската класация за албуми, съобщи сайтът на официалната компания, която следи продажбите.

Това е третият албум на шотландската група, оглавявал британската класация. Предишните са "Opposites" от 2013 г. и "Ellipsis" от 2016 г.

Тейлър Суифт, която три седмици заемаше първото място с албума "Folklore", слезе на втора позиция.

Инди рок групата "Сий гърлс" направи впечатляващ дебют на трето място с първия си албум "Open Up Your Head".

Следва посмъртно издаденият албум на рапъра Поп Смоук "Shoot for the Stars Aim for the Moon".

Челната петица се допълва от още един посмъртно издаден албум - "Legends Never Die" на рапъра Джус Уърлд.

На първо място в класацията за сингли за пета седмица е Джоел Кори с парчето "Head & Heart", записано в сътрудничество с Емъникей. Следва "WAP" на Карди Би и Меган дъ Стелиън. Трети е Нейтън Доу с парчето "Lighter", записано в сътрудничество с KSI.