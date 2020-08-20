Руският опозиционер Алексей Навални е в кома след отравяне

Извънредно кацане се е наложило на самолета от Томск до Москва заради прилошаване на руския опозиционер Алексей Навални, който летял с него. Самолетът кацнал в Омск, политикът е бил хоспитализиран и настанен в интензивно отделение на апаратно дишане. Състоянието му се оценява от лекарите като тежко.
Това написа прессекретарят му Кира Ярмиш Twitter. Опозиционерът е в безсъзнание с отравяне. Преполага се, че токсинът е бил в чая му.
Лекарите са поставили предварителна диагноза остро отравяне с неидентифициран психодислептик (халюциноген). Предполага се, че това е натриев оксибутират - силен психодислептик със солен вкус, безцветен и без мирис.
Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
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супер
точният въпрос е - кой има интерес