Pixar отложи за ноември премиерата на новия си филм "За душата"

"Пиксар" отложи за ноември премиерата на новия си филм "За душата" ("Soul"), съобщи Асошиейтед прес.

Компанията "Уолт Дисни" съобщи, че дългоочакваната премиера на анимацията няма да се състои на 19 юни, както бе предвидено. Вместо това филмът ще излезе по кината на 20 ноември.

Заради пандемията от коронавируса големите студиа разчистиха календара до средата на юли, след което има насрочени доста премиери. Сред тях са "Тенет" (17 юли) и "Мулан" (24 юли), чийто дебют вече бе отложен от март за лятото.

Лъвският пай от летния сезон в Холивуд е отменен заради пандемията. Киносалоните в САЩ, голяма част от Европа и Азия са затворени и индустрията гадае кога това ще се промени и за кога да отсрочи представянето на най-големите блокбастъри.

Освен "За душата", "Дисни" отложи и премиерата на "Рая и последният дракон" ("Raya and the Last Dragon")'' от ноември за 12 март догодина.