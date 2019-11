Откриха най-голямото гробище на мамути

Един борец много си харесал една мадама, само че

не знаел как да я свали. Посъветвал се със шефа си:

-Шефе, кажи ко да правя, щ’ото не мога да живея без нея.

-Ами отиди на пазара, купи един килограм ягоди, отиди у тях, звънни й на

звънеца и като се покаже и подай ягодите и й кажи: "For you!".

Отишъл бореца при любимата си, звъннал на звънеца, момичето се показало и мутрата казал:

- For you!

- For me?

- Т’ва не са форми ма краво, т’ва са ягоди!