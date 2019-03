Изборът на Елена Йончева съвпада с номинацията на първомайските социалисти

Откъде идват децата (Cyberpunk edition)

Действието се развива в наши дни. Момченце пита баща си:

- Тате, а аз откъде съм се взел?

- Е, добре, рано или късно все щяхме да стигнем до този въпрос, така че - слушай. Твоят татко (т.е. аз) се запозна с твоята майка в чата. После мама и татко се срещнаха в един Интернет-клуб и там на мама изведнъж й се прииска да направи няколко DOWNLOAD-а с татковия ти JOYSTICK. След това, когато татко ти вече беше готов да UPLOAD-ва, изведнъж забелязахме, че нямаме инсталиран FIREWALL, но за съжаление вече беше прекалено късно да се натискат CANCEL или ESC, а пък диалогът "Are you sure you want to start the download?" го бяхме изключили още преди това в TOOLS|OPTIONS. Антивирусната програма на мама не беше UPDATE-вана отдавна и затова не забелязахме, че заедно с DOWNLOAD-а сме заразили мама с W32.Blaster.Worm. Накратко натиснахме бутона ENTER и на мама и се показа един диалог "Download started. 9 months left."