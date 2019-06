Мадона с нов брутален клип (видео)

Някога тя възпя сексуалната революция и отпадането на всички прегради. Сега извисява глас за контрол на оръжията.

Клипът съдържа брутални сцени с масова стрелба и множество окървавени тела в нощен клуб. Мадона се връща към църковната тематика в творчеството си и този път това е буквално - с десетки ковчези в храма и детски хор. Материалното момиче ще ви стресне и просълзи този път. После влиза в по-привичната си визия от 90-те, когато провокираше в "Vogue" и "Keep It Together". Сцените с дръзки танци с Мадона в центъра се редуват с кадри, където тя е феминистка, тракаща цяла нощ на пишещата си машина.

"Това е призив за действие. Насилието с използване на оръжие засяга децата, тийнейджърите и маргинализираните хора в нашите общности. Да почитем жертвите и да искаме контрол на оръжията. СЕГА. Стани доброволец, стани, дарявай, протягни ръка. Събуди се и се настоявай свободното носене на оръжие да се забрани със закон. От това зависят невинни животи". Мадона призовава хората да се присъединят към нея в подкрепа на организациите, които се борят за забрана на оръжията, списъкът е под видеото на песента.

Еклектичното като стил парче е от новия ѝ албум Madame X, а билетите за едноименното турне вече се продават. Така че Северна Америка и Европа ще могат да чуят и видят актуалният призив на поп иконата, която в последните години е и активистка. Турнето ще започне на 12 септември 2019 г. в Ню Йорк и и ще свърши на 4 март 2020 г. в Париж.