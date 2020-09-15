Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Навални публикува първи пост след комата

Алексей Навални публикува първия си пост в Instagram, след като излезе от кома. 

Навални публикува снимка, на която е в болнично легло, заобиколен от семейството си и написа: "Все още не мога [да правя] почти нищо, но вчера можaх да дишам сам цял ден. Съвсем сам. Без никакъв вентил в гърлото. Много ми хареса. Това е удивителен, подценяван от мнозина процес. Препоръчвам го."

По-рано на 15 септември излезоха публикации, че Навални иска да се върне в Русия, след като се възстанови напълно. Опозиционерът е напълно наясно със състоянието си. Той също така е наясно какво му се е случило и къде се намира.

Поради прилошаване на Навални по време на полет от Томск до Москва самолетът направи извънредно кацане в Омск на 20 август. В болницата той бе приет в интензивно отделение и поставен с изкуствена кома. Според руското разследване в тялото му не са открити отрови. На 22 август Навални бе транспортиран в клиника "Шарите" в Берлин.

На 2 септември германските власти съобщиха, че военните токсиколози са открили следи от вещество от групата на Новичок в тялото на Навални.  На 10 септември Навални бе изведен от медикаментозната кома. На 14 септември беше изключено апаратното дишане и той дори успя да стане от леглото.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини от Светът

Лятото на 2020 год. е било най-горещото в Северното полукълбо
Лятото на 2020 год. е било най-горещото в Северното полукълбо
преди 2 часа
Тръмп готви още споразумения в арабски държави за нормализиране на отношенията с Израел
Тръмп готви още споразумения в арабски държави за нормализиране на отношенията с Израел
преди 3 часа
Палестина: Споразуменията за нормализация между Израел, ОАЕ и Бахрейн няма да постигнат мир в региона
Палестина: Споразуменията за нормализация между Израел, ОАЕ и Бахрейн няма да постигнат мир в региона
преди 3 часа
Израел с исторически споразумения с ОAE и Бахрейн под егидата на Тръмп
Израел с исторически споразумения с ОAE и Бахрейн под егидата на Тръмп
преди 3 часа
Южна Корея се присъедини към COVAX, иска да ваксинира 60% от населението
Южна Корея се присъедини към COVAX, иска да ваксинира 60% от населението
преди 23 часа
Най-големият ледник в Гренландия се разцепи
Най-големият ледник в Гренландия се разцепи
преди 23 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Палома Фейт - Better Than This

Хороскоп за 16.09.2020

Овен
Телец
Близнаци
Рак
Лъв
Дева
Везни
Скорпион
Стрелец
Козирог
Водолей
Риби

Хороскоп за Овен

Овен
На работното място ще създавате добра атмосфера. Делови партньор ще ви заинтригува с многообещаващо предложение. Добре е да направите подробно предварително проучване преди да предприемете по-решителни стъпки. В личен план сте прекалено самоуверени, но това ви носи предимства, засега.
16 сеп 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Телец

Телец
Преките ви задължения ще отнемат повече време, предвид новостите, с които предстои да се запознаете днес. Не подминавайте и дребните неща, които също ще обърнат вниманието ви върху себе си. С колеги са възможни спорове, но ще ги решите в интерес на работата ви.
16 сеп 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Постигане на конкретна цел ще направи деня ви специален. И други хора около вас ще споделят усещането ви за добре свършена работа, особено, ако касае и тях. Промените в дома изискват специално внимание, но имате енергия за тях. Вечерта си позволете малко удоволствия, заслужили сте ги.
16 сеп 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Рак

Рак
Усилията, които полагате днес няма да останат недооценени. Използвайте максимално енергията си, но в никакъв случай не оставяйте на заден план близките си. Те от своя страна също ви оказват неоценима подкрепа. В организацията на бизнеса ви има моменти, на които трябва да обърнете по-специално внимание.
16 сеп 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Лъв

Лъв
Много вероятно е събитията около вас да ви накарат да промените предварителните си планове. Съществена заслуга за това ще имат моментните ви настроения и емоции. Едно ново запознанство ще ви накара да смените посоката на мислите си. Момента не е подходящ за генерални решения. Изчакайте малко.
16 сеп 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Дева

Дева
С овладяването на поредната финансова криза ще направите крачка в личното си израстване. Благодарение на способността си да общувате на всички нива ще спасите бизнеса си, давайки му тласък напред. Авторитетът ви на коректен и лоялен партньор работи за вас. Съчетавайки знанията с активна работа може да стигнете много напред.
16 сеп 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Везни

Везни
Заредете се със спокойствие днес на работното си място, тъй като ви предстоят доста изненади и екстремни ситуации. За щастие колегите ви подкрепят във вашите начинания, затова заедно ще успеете да се справите с всяка ситуация. Значителни успехи имат тези от вас, чиято работа е свързана с контакти с хора. Убедителността ви наистина е впечатляваща.
16 сеп 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Активизирате усилията си в област, която не сте смятали за благонадеждна досега. Моментът обаче е особено подходящ за целта, затова не се отказвайте и се постарайте бързо да свикнете с настъпилите промени. Сърдечния ви партньор има нужда от повече внимание, затова не скъпете времето си отделено за него. Помислете за здравето си.
16 сеп 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Новостите край вас ви правят по-ведри и с добри очаквания. И не грешите, предстои ви да изживеете хубави моменти. За някои от вас те са свързани с работата, при други с лични постижения или просто защото имате до себе си любим човек. Във всички случаи ще получите очакваните средства.
16 сеп 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Козирог

Козирог
Успехът ви днес е реален, предвид стремежа и волята ви за победа. Не допускайте отчуждаване в отношенията с интимният ви партньор, поради прекомерната си заетост. Ще ви се отразят положително започващите промени, стига да сте с добра нагласа за тях. Водете се от здрави желания и не залитайте в крайности.
16 сеп 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Водолей

Водолей
Денят ви предлага разнообразни възможности за изява във всяко едно отношение. Не се обезсърчавайте от дребните неразбории около вас и се съсредоточете върху поставените цели. Налице са всички предпоставки за успеха ви. Благоприятни обстоятелства допълнително ще ви улеснят. Нужна ви е малко повече решителност.
16 сеп 2020
Виж подробна информация

Хороскоп за Риби

Риби
Говорете по-малко, освен, че ще си спестите енергия и ще елиминирате възможността да останете неразбрани. С положителни мисли ще привличате към себе си добрите сили и няма да ви е трудно в реализация на намеренията ви. Търсете приятелите си, не се затваряйте в себе си, оправдавайки се с различни причини. Ще си бъдете взаимно полезни.
16 сеп 2020
Виж подробна информация

Случаен виц

Южна Корея се присъедини към COVAX, иска да ваксинира 60% от населението
Израел с исторически споразумения с ОAE и Бахрейн под егидата на Тръмп

Колкото повече глупости правя, толкова по-популярен ставам. - Джон Кенеди

Последни обяви

Случайна рецепта

Бърз щрудел с бутертесто
Бърз щрудел с бутертесто

За Perunik.COM

Perunik.COM е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Perunik.COM, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Вихрен Матев

Телефони

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини