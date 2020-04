Новият коронавирус изглежда засяга и мозъка

Лекари, грижещи се за пациенти с Ковид-19 в Ню Йорк, наблюдават все повече случаи, при които освен треска, кашлица и задух, има и друг симптом - объркване, дотам че да не знаят къде са, нито коя година е, съобщи АФП.

Тази загуба на ориентация понякога е свързана с недостиг на кислород в кръвта. При някои болни обаче степента й изглежда непропорционална спрямо нивото на засягане на белите дробове.

За Дженифър Фронтера, невролог от университетската болница Лангоун в Бруклин въпросът е какво е въздействието на новия коронавирус върху мозъка и нервната система.

Вече има изследвания върху проблема. Миналата седмица в Списанието на Американската медицинска асоциация специалисти написаха, че 36 процента от 214 китайски пациенти са имали неврологични симптоми - от загуба на обонянието до неврологични болки, конвулсивни кризи и инсулти.

Френски лекари от Страсбург публикуваха статия в най-престижното американско медицинско списание - The New England Journal of Medicine, в която съобщават, че повече от половината от 58-те пациенти в реанимация са били объркани или превъзбудени. Сканиранияна мозъка разкрива възможни възпаления.

Вирусолозите не са изненадани, че новият коронавирус SARS-CoV-2 може да инфектира мозъка и нервната система, защото това е наблюдавано и с причиняващия СПИН вирус ХИВ.

Вирусите могат да засегнат мозъка по два начина, обяснява Мишел Толедано, невролог от клиниката Мейо в Минесота. Първият е като отключат засилена имунна реакция, наричана "цитокинова буря". Това е автоимунен енцефалит. Вторият е с пряко инфектиране на мозъка - вирусен енцефалит.

За да допринесе за изясняването на тези въпроси, Дженифър Фронтера, преподавател в медицинския факултет на университета на Ню Йорк, участва в международен проект, който цели да стандартизира събирането на данни. Нейният екип следи конвулсивните кризи при болни от Ковид-19, които преди това никога не са боледували. Лекарите наблюдават също миниатюрни мозъчни кръвоизливи.

"Наблюдаваме много пациенти в състояние на объркване" - каза Роан Арора, невролог от болницата Лонг Айлънд Джуиш Форест Хилс. Той твърди, че са засегнати 40 процента от оцелелите от Ковид-19. Дали тези проблеми са трайни, не е известно. Престоят в реанимация сам по себе си може да създаде объркване на първо място заради медикаментите.

Връщането към нормално състояние за болните от Ковид-19 обаче е по-дълго, отколкото за преживелите инфаркт или инсулт.