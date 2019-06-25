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Хванаха 1200 л ракия нелегален износ за Англия

Митничари иззеха 1200 л ракия, представена като олио, съобщават от Агенция "Митници".

Алкохолът е бил задържан при проверка в логистична база в София. Стоката е била предназначена за Великобритания. Общо 60 десетлитрови бутилки са били подготвени експедиция и описани в придружаващите документи като слънчогледово олио.

Поради съмнение, че стоката е описана некоректно обаче, митническите служители извършили проверка и установили, че течността е с 45 алкохолни градуса.

По случая е образувано досъдебно производство.



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