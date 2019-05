Бъдещи фентъзи адаптации. Кой ще бъде следващият Game of Thrones?

Game of Thrones, или "Игра на тронове", по епичната фентъзи поредица "Песен за огън и лед" на Джордж Р. Р. Мартин, несъмнено е сред най-успешните телевизионни предавания на всички времена. Популярността на сериала, както и отдадените фенове се увеличаваха устремено с изминаването на сезоните и сега, когато сагата достигна своя дългоочакван край, те са повече от всякога. Въпреки смесените чувства и свирепи критики към последния сезон, той разбива куп рекорди. Финалният епизод на осми сезон е гледан от 13,6 милиона души на живо по HBO. Това го прави не само най-гледания епизод от поредицата, а и най-гледания от всички продукции на HBO досега.

Със своя грандиозен успех Game of Thrones преобрази представата за фентъзи жанра на малкия екран и създаде огромна фен база, която несъмнено е жадна за още. Този факт не остава незабелязан от множеството компании, които решиха да се включат в играта за престола на славата. Десетки адаптации на фентъзи и sci-fi произведения и поредици бяха обявени в рамките на няколко месеца. Най-сериозните участници в тази опасна игра са Netflix, Amazon, BBC и, разбира се, HBO.

С толкова много продукции в разработка е неизбежно голяма част да срещнат бърз и не особено успешен край.

Въпреки това, сред всички тях се крие наследникът на величието на Game of Thrones. Кой ще бъде той? Ето кратък списък с някои от най-достойните кандидати.

1. Колелото на времето (The Wheel of Time)

Amazon Studios

Създадена от Робърт Джордан и довършена от Брандън Сандерсън, "Колелото на времето" е епична поредица от 14 книги и предистория, изпълнени с магия, политика и война и спокойно може да се каже, че е сред най-влиятелните произведения след "Властелинът на пръстените". И също както класиката на Толкин вдъхва живот в този жанр, "Колелото на времето" е основополагащо за това, което днес наричаме модерно фентъзи.

Това е историята за Преродения Дракон, предречен да спаси света от силите на Сянката, ако преди това не го унищожи сам. Историята на един изключително комплексен и майсторски създаден свят, за който лесно можеш да забравиш, че не е реален. Историята на една епоха, която бе и ще бъде отново, докато колелото на времето не спре да се върти.

В разработката на телевизионната адаптация участват Amazon Studios и Sony Pictures Television. Шоурънър е Рейв Джъткинс, който има заслуги за предавания като "Агентите на Щит" и "Чък", а вдовицата на Робърт Джордан, Хариет МъкДугъл ще бъде продуцент-консултант. За режисьор на първите два епизода бе избрана Ута Бризвитц, която е режисирала епизоди в сериали като "Уестуърълд" и "Странни неща".

В момента тече кастинг, а началото на заснемането е обявено за септември 2019 в Прага, Чехия.

2. Властелинът на пръстените (The Lord of the Rings)

Amazon Studios

Въпреки че се развива в света на Средна земя, тази продукция не е директна адаптация на произведение на Дж. Р. Р. Толкин.

Потвърдено е, че действието в сериала ще се провежда по време на Втората епоха, вероятно в по-ранните й години. Смята се, че фокусът ще пада върху изковаването на Пръстените на мощта. Също така, вероятно ще видим възхода и упадъка на хората в Нуменор, както и основаването на Мордор.

Освен главната история на Властелинът на пръстените, с която вече сме добре запознати, един от най-важните периоди е средата на Втората епоха. Това включва възхода на Саурон и Последната задруга между елфи и хора. Войната на последната задруга завършва като победа над Саурон и слага край на Втората епоха и начало на Третата.

Тъй като предаването ще започне със събитията, довели до това, вероятно в по-късен етап ще станем свидетели и на Войната на последната задруга и края на Втората епоха.

До момента знаем, че Amazon Studios са платили 250 милиона долара само за правата върху света на Толкин и още 250 милиона за първите два сезона. Очаква се продукцията да започне най-късно през 2020 г., а през 2021 г. да излезе първият сезон.

3. Вещерът (The Witcher)

Netflix

Вещерът от полския автор Анджей Сапковски е поредица от фентъзи разкази и пет романа за вещера Гералт от Ривия. Феновете го определят като върха на полското фентъзи. Книгите са възхвалени заради леко ироничното чувство за хумор и едва доловими препратки към модернистичната ни култура.

В разрез с класическото фентъзи, в света на вещера няма типичното противопоставяна на черно и бяло. От друга страна, светът не е и типичното тъмно фентъзи. Сапковски се опитва да наблегне върху пластовете сиво у всеки.

Поредицата вече има адаптации като филм и сериал, но те са силно критикувани и не постигат успех. До момента е пригодена и под формата на три видео игри, които са много успешни.

Сега, почти 20 години след първите адаптации на "Вещерът" за малкия екран, топката е в ръцете на Netflix, които действат светкавично. Пълният набор от актьори е обявен, заснемането на първи сезон от предаването е завършено в основната си част и вещерът несъмнено е сред най-достойните претенденти за фентъзи трона, най-малкото заради скоростта на продукцията. Официалния старт на шоуто е потвърден за последните три месеца от 2019 г.

В главните роли ще бъдат Хенри Кавил като Гералт, Фрея Алън като Сири и др.

4. Тъмните му материи (His Dark Materials)

BBC, HBO

"Тъмните му материи" е епична трилогия от британеца Филип Пулман, която следва историята на Лайра Белакуа и Уил Пери - две обикновенни деца, впуснали се в опасно пътешествие до злокобни чужди светове. Те ще срещнат вещици и бронирани мечки, паднали ангели и смразяващи призраци, а накрая съдбата на живите и мъртвите ще зависи от тях.

Освен фантастични елементи, трилогията се позовава на концепции от физиката, философията и религията. Въпреки че поредицата е получила множество награди през годините, тя е и критикувана заради отношението към религия и Бог в книгите.

През 2007 г. първата книга "Северно сияние" е адаптирана като филм под името "Златният компас", който обаче не успява да спечели феновете.

Сега BBC и HBO са на път да задоволят разочарованите. Заснемането на първи сезон, който ще покрие действието от "Северно сияние" вече е приключило и се очаква сериала да започне още през 2019 г., но до момента официална дата не е потвърдена.

В главните роли: Дафни Кийн като Лайра, Джеймс МъкАвой като Лорд Азриел, Рут Уилсон като Мариса Култер и др.

5. Кървава луна (Bloodmoon) или Дългата нощ (The Long Night)

HBO

Разбира се, как можем да говорим за наследника на Game of Thrones без още Game of Thrones? Въпреки че HBO имат и други проекти, вероятно залагат на тази продукция като главен кандидат за трона.

HBO официално потвърдиха, че адаптация на предисторията на "Игра на тронове" е в разработка. Заснемането е започнало под името "Кървава луна", но не се знае дали това ще бъде финалното наименование. Вярваше се, че то ще бъде "Дългата нощ" и вероятно наистина ще бъде променено.

Това ще бъде първата от петте предвидени адаптации от света на огън и лед, като действието ще се развива хиляди години преди това, което до момента видяхме. По-точно в Епохата на героите и нейния залез, началото на Дългата нощ и появата на белите бродници. Ще научим за ужасяващите тайни в историята на Вестерос, мистериите на изтока и легендарните Старки. Зимата идва отново.

По думите на Мартин, Вестерос ще бъде съвсем различно място. "Няма Кралски чертог, няма Железен трон. Няма Таргариени, а великата империя на Валирия, с нейните дракони, е едва в началото на възхода си."

Някои от актьорите до момента са: Наоми Уотс, Джош Уайтхаус и др. Очаква се сериалът да излезе през 2020 г.

Това беше само малка част от прилива на фентъзи адаптации, които ни заливат и ще продължават да го правят. Истината е, че колкото по-бързо такъв сериал излезе на екран, толкова по-голям е шансът за успех, тъй като много скоро този прилив ще се превърне в потоп от провали и вероятно, за съжеление, телевизионните фентъзи предавания ще омръзнат на хората. Но въпреки това, тези 5 адаптации изглеждат обещаващи. Едно е сигурно - въпреки че Game of Thrones завърши, пак ще има какво да гледаме.

Други адаптации, достойни за споменаване (фентъзи и sci-fi):

Cursed, Dune, Fоundation, Good Omens, The Dark Tower, The Kingkiller Chronicles, The Watch, Throne of Glass