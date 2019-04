Зрителка предупреди ТВ водеща за подутина и я спаси от рак (видео)

Водещата на информационния портал Inside Edition Дебора Норвил (Deborah Norville) благодарение на внимателната публика научи за наличието на рак на щитовидната жлеза. Тя разказа за това в YouTube.

Норвил казва, че хората коментират всичко. Така преди няколко години зрителка обърнала внимание на малка бучка на гърлото ѝ. Водещата се консултирала с лекар, но отначало специалистът не открил опасност и казал, че това е възел на щитовидната жлеза. Лекарят обаче поискал да следи ежегодно образуванието, което засега не било нищо сериозно

"С години това не беше нищо. Докато наскоскоро не се превърна в нещо", обяснява Норвил. Според нея, за лечението му не се нуждаела от химиотерапия, само операция. Операцията била направена във вторник, 2 април. В Instagram телевизионната водеща пише, че "всичко минало добре."

Възлите в щитовидната жлеза в повечето случаи се появяват с възрастта, според American Cancer Society. Техните данни сочат, че по-голямата част от тези образувания са доброкачествени, но в два или три от 20 случая те стават злокачествени тумори.

Норвил е бивша водеща на CBS и NBC. Нейната книга "Thank You Power" стана бестселър на New York Times.